82-годишен шофьор е пострадал при катастрофа край Ямбол

Мъж на 82 години е пострадал след катастрофа на главен път I-7 в участък между ямболските села Кукорево и Окоп, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Ямбол. Той е откаран в болница, като според първоначалните данни е с фрактура на гръдна кост.

Сигнал за инцидент с два автомобила е постъпил към 14.05 часа като място са изпратени полицейски екипи, дежурни огнеборци и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

„Мерцедес", управляван от 82-годишен мъж, и „Ситроен", управляван от 63-годишен шофьор, са навлезли в канавката. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Нанесени са щети по двата автомобила.

По-възрастният шофьор е транспортиран областната болница „Св. Пантелеймон" в Ямбол с болки в гърдите и по първоначални данни е с фрактура на гръдна кост, посочиха от полицията.

На местопроизшествието се извършват процесуални следствени действия.