Продължава миенето по карета в районите „Оборище" и „Средец"

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От 6 до 12 юли ще бъдат обработени 11 карета в централната градска част на София

Столичната община продължава поетапното миене по карета в централната градска част на София. Дейностите през следващата седмица ще се извършват в районите „Оборище" и „Средец", съгласно утвърдения график по възлагане на Столичния инспекторат като част от регулярните дейности за поддържане на чиста и приветлива градска среда. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Поетапното миене по карета позволява цялостно и качествено почистване на участъци, които в ежедневни условия често остават трудно достъпни заради паркирани автомобили. Освен уличните платна се измиват тротоарите, алеите, пътните знаци и прилежащите пространства, което допринася за по-добрия облик и поддържането на градската среда.

В периода 6 – 12 юли дейностите ще се извършват съгласно следния график:

Район „Оборище"

6 юли

карето между ул. „Черковна", бул. „Ситняково" и ул. „Русалка".

7 юли

карето между ул. „Черковна", бул. „Ситняково", ул. „Русалка" и бул. „Ген. Данаил Николаев".

Район „Средец"

8 юли

карето между бул. „Витоша", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Солунска" и ул. „Ангел Кънчев";

карето между ул. „Хан Крум", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Ангел Кънчев" и „Зъбчето".

9 юли

карето между ул. „Хан Крум", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Ангел Кънчев", ул. „Солунска", ул. „Граф Игнатиев" и „Зъбчето";

карето между бул. „Витоша", ул. „Солунска", ул. „Граф Игнатиев" и ул. „Алабин".

10 юли

карето между бул. „Витоша", ул. „Леге", бул. „Цар Освободител", ул. „Алабин" и бул. „Княз Дондуков";

карето между ул. „Граф Игнатиев", ул. „Леге", ул. „Дякон Игнатий" и бул. „Цар Освободител".

11 юли

карето между ул. „Граф Игнатиев", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Дякон Игнатий" и бул. „Цар Освободител";

карето между ул. „Граф Игнатиев", ул. „Г. С. Раковски", ул. „6-ти септември" и бул. „Цар Освободител".

12 юли

карето между ул. „Граф Игнатиев", бул. „Васил Левски", ул. „6-ти септември" и ул. „Гурко".

За да се осигури цялостно и качествено извършване на дейностите, в дните, определени за миене, в часовия диапазон от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забраняват движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закривани и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя" и „зелена" зона, както и местата в режим „служебен абонамент".

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили да ги преместят предварително, тъй като в часовия диапазон на дейностите улиците трябва да бъдат освободени, за да може миенето да бъде извършено в пълен обем и с необходимото качество. Автомобилите, останали в участъка, ще бъдат преместени на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене ще бъдат поставени предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен в секция „Миене и графици" на сайта на Столичния инспекторат.

Поетапното миене по карета в централната градска част на София ще продължи и през следващите седмици съгласно утвърдения график. Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – Пътна полиция и Общинска полиция.