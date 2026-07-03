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Сепарират 6000 тона строителни отпадъци при събарянето на казармата в Монтана

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Близо 6 хиляди тона строителни отпадъци ще бъдат сепарирани при събарянето на казармата в Монтана Снимка Камелия Александрова

Процесът по разрушаването на сградата на казармата в града ще приключи по-рано от договорения срок, заяви кметът на Монтана Златко Живков на петъчния си брифинг. Според него това ще стане до 20 дни.

„Тази сграда е една от двете големи в Монтана, които са в много лошо състояние и са с отпаднала необходимост", уточни Живков. Другата е мегаобекта за хирургичен блок, издигнат в груб строеж от три корпуса по времето на комунизма и недовършен до днес. Община Монтана два пъти е правила безрезултатни искания до Министерството на здравеопазването хирургичния блок да й бъде преотстъпен като собственост.

При събарянето на казармата ще бъде генериран строителен отпадък от близо 6 хиляди тона, съобщи техническия ръководител на обекта инж. Георги Кавръков от ГБС – „Инфраструктурно строителства" –АД. Всичко свалено ще бъде сепарирано и депонирано на място – тухли, бетон, желязо, дърво. Впоследствие каквото може ще бъде използвано при изпълнението на други проекти.

Кметът на Монтана и председателят на общинския съвет Иво Иванов инспектираха лично как протича разрушаването на масивната сграда.

Другата тема, коментирана на брифинга, бе възстановяването на движението по ремонтираните близо 57- километра от първокласния път I-1 на територията на областите Видин, Монтана и Враца. „Държавата трябва да отпусне средства за възстановяване на асфалтовата настилка в селата Крапчене Стубел и Липен, където бе пренасочен трафика през последния месец и половина", заяви Живков. Заради натоварването асфалтовата настилка на пътя през трите села бе превърната в асфалтов коловоз и ремонтът там е крайно наложителен.

Община Монтана продължава кампанията си по премахване на стари коли, паркирани с година върху обществени площи. През последните две седмици са извозени близо 100 автомобила

„Монтана няма да бъде гробница за стари автомобили, заяви Живков. Всеки трябва да регистрира своето моторно превозно средство и да го паркира там където трябва."

Близо 6 хиляди тона строителни отпадъци ще бъдат сепарирани при събарянето на казармата в Монтана Снимка Камелия Александрова
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