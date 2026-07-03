Изтича договорът за сметосъбиране във Варна, жалба бави новия

Сметосъбирането и сметоизвозването във Варна ще продължат без прекъсване и след 5 юли, когато изтича срокът на действащия договор с настоящия изпълнител. Това увери кметът на Варна Благомир Коцев, като подчерта, че услугата за гражданите ще се извършва в нормален режим до избора на нов изпълнител.

По думите му непрекъсваемостта на една от най-важните общински дейности ще бъде гарантирана чрез удължаване на настоящия договор за строго определен период – до приключване на обществената поръчка и реалното започване на работа по новия договор.

Коцев обясни, че причината да не бъде избран нов изпълнител в срок е обжалване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията от един от кандидатите. Това временно спира финализирането на обществената поръчка и подписването на нов договор.

„Не можем да допуснем прекъсване на услугата по сметосъбиране, затова ще използваме предвидените в закона възможности за продължаване на действащия договор до приключване на процедурата", заяви кметът.

Според него удължаването на договора ще позволи и актуализиране на цените съобразно натрупаната инфлация. Така ще отпаднат и аргументите на настоящия изпълнител, че работи по цени, които вече са под пазарните.

„Очакванията ни са това да доведе до подобряване на качеството на услугата", каза още Благомир Коцев.

Той припомни, че още през декември 2024 г. Общинският съвет е взел решение да бъде сключен анекс към договора за сметосъбиране, с който да се осигурят допълнителни средства за дейността след увеличението на такса битови отпадъци. По думите му досега това не е било възможно да бъде приложено законосъобразно, но с продължаването на договора вече съществува такава възможност.

Кметът посочи още, че към новата обществена поръчка има сериозен интерес от страна на фирмите, което е причина за последвалите жалби и забавянето на процедурата.

По думите му подготовката на обществената поръчка е започнала месеци преди изтичането на действащия договор. Извършени са правни и технически анализи и е подготвен обемен пакет от документация, така че бъдещият договор да реши натрупаните през годините проблеми с чистотата в града.

„Предвид дългогодишните проблеми със сметосъбирането във Варна, това време за подготовка беше необходимо, за да сме сигурни, че новата процедура ще осигури по-качествена услуга за гражданите", заяви Коцев.

До приключването на обжалването и избора на нов изпълнител сметосъбирането и сметоизвозването във всички райони на Варна ще продължат по досегашния график.