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Седмокласниците от Математическата с най-висок успех на матурите сред училищата в Пловдив

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Математическата гимназия "Академик Кирил Попов" в Пловдив

С максимален брой точки има и ученици от "Тодор Каблешков",  "Свети Патриарх Евтимий", "Драган Манчов" и "Димитър Матевски"

Седмокласните от Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" са на първо място по успех на матурите сред училищата в Пловдив, показва справка на Регионалното управление на образованието. Явилите се на национално външно оценяване от това учебно заведение са 53-ма, средният им успех по математика е 93,34 точки, а по български език и литература - 91,79.

На второ място е СУ "Свети Патриарх Евтимий", следват ОУ "Райна Княгиня", СУ "Черноризец Храбър" и ОУ "Княз Александър I".

С максимален резултат от 100 точки по математика са двама ученици от "Академик Кирил Попов" и по един от ОУ "Тодор Каблешков" и СУ  "Свети Патриарх Евтимий". Четирима са пълните отличните и по български език - отново двама от Математическата и по един от училищата "Драган Манчов" и "Димитър Матевски".

Математическата гимназия "Академик Кирил Попов" в Пловдив

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