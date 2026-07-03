Остава в ареста шофьорът, блъснал и убил 77-годишна жена на пешеходна пътека

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Остава в ареста шофьорът, блъснал и причинил смъртта на 77-годишна жена на пешеходна пътека в Кнежа. Тя е починала в линейката на път към болница.

Водачът Н.Г. на 58 години, е обвинен за това, че на 1 юли 2026 г. в Кнежа, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение, като блъснал правилно пресичащата Т.А. на 77 години и по непредпазливост е причинил смъртта ѝ. Това е престъпление по Наказателния кодекс.

Около 10:55 ч., Н.Г. управлявайки лек автомобил "Фолксваген Голф" в град Кнежа, по ул. "Димитър Бутански", не е спрял, за да пропусне правилно пресичащата пътното платно на пешеходна пътека тип "зебра" жена, при което я блъснал. От получените наранявания пострадалата е починала на път за болничното заведение.

На шофьора са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство. Пробите са отрицателни.

С постановление на Окръжна прокуратура - Плевен обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

На основание чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), притежаваното от Н.Г. свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) временно е отнето.

Плевенският Окръжен съд е приел доводите на Окръжната прокуратура, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Н.Г. е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Съдът е счел, че е налице реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и е постановил спрямо него най–тежката мярка за неотклонение, а именно „задържане под стража".

Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Велико Търново, съобщи БТА.