Въздухът в София е чист след пожара, но с едно наум - зависи от вятъра и облаците (Обзор)

Силна миризма на изгоряла пластмаса предизвика полемика за качеството на въздуха в София след пожара в една от фирмите за преработка на отпадъци в столицата.

Огънят избухна на 1 юли в базата на “Екобулпак” в столичния квартал “Люлин” и разпръсна силна миризма, която се усети в няколко района на града.

На следващия ден според данните на Столичната община и Изпълнителната агенция по околна среда обаче основните показатели за качеството на въздуха остават в рамките на нормите. Средните стойности за азотен диоксид и серен диоксид са значително под допустимите прагове, а нивата на сероводород и амоняк са в пъти по-ниски от опасните граници. Граждани в различни квартали на столицата алармираха за почти бяла мъгла и задушаваща миризма.

Огънят избухна на 1 юли в базата на “Екобулпак” СНИМКА: Йордан Симеонов “Люлин” е потънал в мъгла и смог - това се вижда, погледнато от Банкя, пише Цветелина Янчева във фейсбук. За същото споделят и хора от централните квартали. В центъра на София, район “Възраждане”, не се диша от тази смрад на изгоряла пластмаса, пише Мая Владимирова.

Данните усъмниха и районни кметове в София. Кметът на “Лозенец” Трайчо Трайков написа вечерта на втория ден след пожара, че според него данните не изглеждат напълно убедителни и не е добра идея децата да играят навън в цяла София.

РИОСВ посочи, че самата миризма не означава автоматично превишаване на контролираните показатели, тъй като зависи от посоката и скоростта на вятъра и от атмосферните условия.

Въпреки това Столичната община предприе мерки - уведоми детските градини и призова родителите, възрастните, бременните и хората с хронични заболявания да ограничат престоя си навън, както и да затварят прозорците.

Предпочитам да понеса критика, че може излишно да сме притеснили хората, отколкото да живея с мисълта, че е имало какво да кажем, а сме премълчали, обясни решението си кметът на София Васил Терзиев.

Още в първите часове след сигнала нашите екипи бяха на терен с мобилната станция за измерване на качеството на въздуха. През цялата нощ (между и 1 и 2 юли) следяхме данните, а когато метеорологичните условия се промениха и димът започна да се задържа ниско над града, разширихме наблюдението, включихме допълнителни екипи и работихме съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност, пише още той във фейсбук профила си.

Директорът на дирекция “Климат, енергия и въздух” в общината Марин Маринов уточни, че на 2 юли сутринта е имало временно повишение на концентрацията на бензен, но към следобеда стойностите са спаднали. Той подчерта, че за бензена нормативът е средногодишен и затова моментните измервания не се разглеждат като превишение. От общината обявиха, че мобилната измервателна станция ще остане на терен още 12 дни, а гражданите ще бъдат уведомявани при всяка промяна в ситуацията.

Потребители обаче пишат, че една станция не е достатъчна. Според Цветелина Йотова правилна и навременна реакция би била: мобилни станции за замерване на замърсяването с конкретните замърсители от пожара (бензен и подобни) в районите, близки до пожара, и на още 3-4 ключови места в София - по краищата, и публичен регулярен ъпдейт на данните от тях в онлайн платформа, достъпна за гражданите, и alert до гражданите в часовете след случая.

