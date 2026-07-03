Преправят оценката на потребностите за хората с увреждания

Махат от осигурителната система социални плащания, които нямат общо приноса

Преглед на законодателството за хората с увреждания прави социалното министрество. Сред целите на анализа е да се набележат мерки за подобряване на ефективността в система, за да може средствата да се насочват към действително нуждаещите се от подкрепа. В тази връзка ще бъдат направени предложения за усъвършенстване на индвидидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Сред целите на промените ще е и премахването от осигурителната система на социални плащания, които не са обвързани с осигурителен принос.

Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която се срещна с омбудсмана Велислава Делчева. Те обсъдиха възможностите за подобряване на политиката за гарантиране на правата на хората с увреждания и децата в риск и за осигуряване на по-ефективна подкрепа за тях.

По време на срещата бяха представени каузи, свързани с предоставянето на различни видове мерки за подпомагане на хората от уязвимите групи. Министърът на труда и социалната политика и омбудсманът изразиха съгласие, че е необходимо да обединят усилията си за тяхното разрешаване, за да се повиши усещането за справедливост сред обществото.