Спасителят на Сашко от Перник пострада тежко, събират пари за операции

Веселин Георгиев е пострадал в нелеп инцидент, получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си

Веселин Георгиев, един от доброволците, които през 2022 г. откриха 12-годишният Александър (Сашко) от Перник, се нуждае от финансова помощ след тежък инцидент. Неговите близки търсят помощ за операции и рехабилитация в чужбина, стана ясно от публикации в социалните мрежи.

Страдащият от аутизъм Сашко изчезна от погледа на баща си през ноември 2022 г. След 9 дни издирване беше намерен в труднодостъпна местност до Радомир, а Веселин бе сред тримата доброволци, които го откриха. Тогава разследващите заключиха, че Сашко се е хранил с шипки, ябълки и трева, успявал да си намери и вода. Детето изчезна и през 2024 г. докато бил на разходка край Лозенския манастир, но тогава бе открит почти веднага.

Веселин Георгиев и Милко Михалев бяха отличени в кампанията на "24 часа" "Достойните българи" заради намирането на Сашко.

"Преди 4 години тази група беше създадена с една едничка цел - да намерим Сашко. Днес човекът, който го намери има нужда от помощ. Копирам по-долу разпространената информация и банкова сметка, на която всеки може да преведе, колкото има възможност. Макар и със символична сума, моля ви да се обединим. Колкото повече сме, толкова по-бързо ще се наберат необходимите средства", написа в групата "Доброто в теб" Христиана Делчева-Манолова.

В текста се припомня, че Веселин е от хората, за които това да помагат е начин на живот, а в планината, при издирвателни акции или във всеки труден момент, той е от първите, които са на „линия".

"Веселин Георгиев пострада изключително тежко в нелеп инцидент.

Получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си!

Още същия ден му е направена сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още поредица операции. Предстоят му продължително лечение и трудни рехабилитация и възстановяване в България и евентуално в чужбина", съобщават близките му.

"Има хора, които правят света по-добър, само защото са в него. Такъв е Веско! Човек с огромно сърце, един от най- уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.

Да му помогнем да се върне при семейството и приятелите си и към нещата, които го правят щастлив!", гласи призива в социалните мрежи.

Сметката, която е посочена във фейсбук групата "Доброто в теб" от администраторката Христиана Делчева-Манолова е:

Iban: BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи