Експерт за пожара в "Люлин": Има немалък риск от замърсяване

Има немалък риск от замърсяване. Засега не виждаме данни и анализ от институциите, които да отхвърлят това. Това написа във фейсбук Ивайло Попов от неправителствената организация "За Земята", фокусирана върху опазването на околната среда, след пожара в завод за преработка на отпадъци на улица "Банско шосе" в столичния квартал "Люлин". Той предостави графики с официални данни за състоянието на въздуха.

Ето какво гласи постът му:

Понеже някои институции продължават да се държат сякаш нищо обезпокоително не се е случило заради пожара край Люлин, пускам две графики, базирани само на официални данни, по които сами да прецените така ли е.

Аз искам да отбележа няколко неща в тази връзка:

1. На графиките не се вижда нещо важно - замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ) привечер на 01.07 се случва на фона на брутален порой. Нормално дори нормален дъжд докарва стойностите близо до нулата.

2. Според СЗО (и редица изследвания) няма безопасни нива на бензен във въздуха. Само рискът за тумори (и др. проблеми) се променя. Нормите са нещо бюрократично, но не ни гарантират здравословна среда.

3. Данните показват категорично, че над София премина облака със замърсяване, но нямаме данни за концентрациите на диоксини и фурани, както и други замърсители с унищожително въздействие върху здравето ни. Това, което знаем е, че когато горят подобни материали се отделят сериозни количества от тях.

4. Замърсителите от предната точка не изчезват магически с вятъра. Обикновено се натрупват в почва и води. Често се акумилират след това и в неща, с които се храним. Например яйца и др. животински продукти.

5. Точка 4 и 5 означават ли, че понесохме и ще понасяме тежки последствия?! Не е задължително, но има немалък риск. Засега не виждаме данни и анализ от институциите, които да отхвърлят това.

6. Можеше ли и можем ли да се предпазим или поне да намалим потенциалните вреди - да при адекватни и навременни мерки.

7. Данните, на които са базирани графиките са почасови и постъпват в системата на ИАОС в реално време. Видими са веднага след като приключи съответния час на линка долу. Всяка институция или гражданин може да ги ползва.

Вчера от Столична община признаха за замърсяване на въздуха в "Люлин" след огромния пожар в завод за преработка на отпадъци на улица "Банско шосе".

Миризмата в района е изключително силна, като властите призовават хората да не отварят прозорците, а децата в градините и училищата да избягват излизане навън. Пожарът обхвана над 2000 кв. метра, а гъстият черен дим се забелязваше от километри.

На 2 юни, нито общината, нито РИОСВ съобщаваха за замърсяване на въздуха заради огромния пожар.

Ето какво съобщиха от Столична община: "Столична община затяга мерките за безопасност заради влошаване на качеството на въздуха в района на пожара в „Люлин". Препоръчва се ограничаване на активностите навън и прозорците на домовете да останат затворени и в утрешния ден. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера, 1 юли, пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки, в район "Люлин". След като през нощта и до 7:00 часа сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9:00 часа доведе до задържане на задимяването ниско до земята.

В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден.

„Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората", заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

За максимална прецизност при анализа, Столична община работи в координация с държавните институции и научната общност.

„Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си", обясни Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух".

Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Той призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община.

Неделков отправи апел към жителите на Люлин и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество. С особена важност препоръките важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.

„Тази грижа е особено важна за децата, бременните жени, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Продължаваме работа, докато ситуацията се нормализира напълно", завърши Неделков