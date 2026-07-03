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Разширението на ул. "Калиакра" в пловдивския район "Южен" вече е в ход

24 часа Пловдив онлайн

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Кметовете на гада и на района Костадин Димитров и Атанас Кунчев бяха на място.

Ремонтът е заради пробива под Централната жп гара

Работата по разширението на ул. "Калиакра" в  пловдивския район "Южен" започна, а на място бяха кметовете на града и на района Костадин Димитров и Атанас Кунчев.

Проектът предвижда разширение на пътното платно на ул. "Калиакра" в частта от ул. "Димитър Талев" до ул. "Бяло море", преместване на съществуваща велоалея, както и поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. "Димитър Талев" и ул. "Калиакра" до изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара.

"С разширението на ул. "Калиакра" ще бъде подобрена организацията на движението и ще осигури по-добра свързаност на район "Южен" с централната градска част. Наясно сме, че строителството ще създаде временни неудобства, но моля гражданите за търпение. Работим, за да осигурим по-удобно и по-сигурно придвижване за всички", заяви кметът Костадин Димитров.

От Община Пловдив напомнят, че до приключване на строително-монтажните дейности по улица "Калиакра" ще е в сила временна организация на движението. Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев апелира водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да спазват въведената временна сигнализация.

Обектът се реализира във връзка с пробива под Централната жп гара, който навлиза в заключителната си фаза. 

Кметовете на гада и на района Костадин Димитров и Атанас Кунчев бяха на място.

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