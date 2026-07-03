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ГДБОП задържа двама за трафик на антики за над 120 000 евро

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ГДБОП задържа двама за трафик на антики за над 120 000 евро

Двама мъже са задържани при специализирана акция на ГДБОП в Ловешко срещу незаконния трафик на културни ценности на обща стойност над 120 000 евро. Арестите са извършени в момент, когато заподозрените са се опитвали да осъществят сделка, след като разследващите вече са събрали доказателства за дейността на група, занимаваща се с откриване, съхраняване и трафик на движими културни ценности, съобщават от полицията. 

При личен обиск на единия от задържаните са открити пет изключително редки златни антични монети и три сребърни тетрадрахми с висока археологическа и нумизматична стойност. У другия са намерени 5100 евро.

При последвалите претърсвания в жилищата им служителите на реда са иззели общо 112 предмета с предполагаем статут на културни ценности, както и четири металотърсача. Сред най-ценните находки е изключително рядка каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава, за която се предполага, че е с африкански произход и е на възраст над 5000 години.

По данни на разследващите стойността на статуетката надхвърля 100 000 евро, а откритите златни антични монети се оценяват на повече от 20 000 евро.

Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Ловеч.

ГДБОП задържа двама за трафик на антики за над 120 000 евро

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