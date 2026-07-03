Религия и добродетели влизат в училище от 2027 г., дотогава готвят програми и педагози (Обзор)

Премиерът Румен Радев: Имаме пълна подкрепа от Светия синод, не искаме да се създава напрежение

Часове по религия в българските училища вероятно ще има от учебната 2027/2028 година. Преди това обаче ще се мине през сериозен обществен дебат, ще бъдат подготвени и съответните учебни пособия.

Това обясни премиерът Румен Радев в парламентарния контрол. Темата повдигнаха от “Възраждане”, след като с гласовете на “Прогресивна България” бе отхвърлен техен законопроект за въвеждане на “Добродетели и религия”. Седмица преди това Радев обсъди влизането на такъв предмет с патриарх Даниил и увери, че ще бъде задвижено.

“Имаме пълната подкрепа от Светия синод за предприетите действия и позицията на правителството как да бъде въведен този учебен предмет.

Всички учебни пособия по предмета “Религия” са готови,

по предмета “Добродетели” тепърва трябва да се разработят. Но трябва сериозен обществен дебат. Не искаме, както се случи миналата година, този закон да противопостави различни обществени групи и да провокира напрежение”, обясни премиерът на депутатите. Увери, че ще има диалог с родителски организации.

“Тогава през следващата учебна 2027-2028 г. ще може да стартираме изучаване на тази важна за обществото дисциплина. Надявам се и парламентът да положи усилия в тази насока”, каза Радев.

“Ние сме убедени, че в 52-ото НС това ще се случи и този предмет ще бъде действително въведен”, заяви по-рано и шефът на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков от ПБ. Обясни, че след приемането на промените в закона ще има 1 г. отсрочка за влизането им в сила, за да се подготвят учебните програми и учителите. “В тази част на предмета, който и в момента е в образователната система като факултативен, ще влязат и другите вероизповедания, които имаме на територията на България. Но е

по-добре държавата да контролира преподаването на тези вероизповедания

- историята за тях, постулатите, основните нравствени и морални ценности, които изповядват, отколкото външни, неясно как финансирани организации”, обясни Здравков.

Всъщност още миналата година от МОН обявиха, че 224 учители вече са готови да преподават “Добродетели и религии”. В периода 2019-2024 г. те са преминали обучения по национални програми за развитие на средното образование. От тях 168 са обучени да преподават християнство (православие), 36 - ислям, а 20 - неконвенционално образование. Идеята беше в малките класове часовете да се водят от началния учител, т.е. от класния, а нататък - от учителите по философия, обществени и хуманитарни науки.

Въвеждането на задължителния час по добродетели и религия беше амбиция на бившия образователен министър Красимир Вълчев. Той организира и голям форум по темата с участието и на патриарх Даниил и главния мюфтия. На дискусията тогава присъства и сегашният министър на образованието и доскорошен ректор на Софийския университет проф. Георги Вълчев.

Стремежът беше предметът да влезе за 1-и клас от още от учебната 2026/2027 г., а промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които правителството “Желязков” прие, минаха на първо четене в парламента. Не бяха приети заради оставката на кабинета, междувременно обаче имаше и обществени протести срещу тях.

В новия парламент Красимир Вълчев е зам.-председател на комисията по образование. “Радваме се да чуем, че управляващите имат намерение да направят това, което ние не довършихме. Като образователна система имаме нужда да усилим възпитателната функция. Ако искаме децата ни да живеят в по-добро и по-хармонично общество, трябва да ги възпитаваме в добродетели, в национално самосъзнание, в граждански ценности”, коментира Вълчев пред “24 часа” заявката на премиера от петък. Убеден е, че има нужда от час по възпитание, в който не се пишат оценки. “Религията е една от алтернативните пътеки да възпитаме децата в добродетели. Часът може да се използва и за най-различни разговори с децата - за създаване на нагласи срещу употреба на наркотици, за безопасност на движението и още много важни теми, които сега се вмъкват между другото”, допълни той.

