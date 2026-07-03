Йотова разговаря с шеф в Съвета на Европа за делата на ОМО "Илинден" срещу България

Държавният глава Илияна Йотова проведе днес среща с генералния директор по правата на човека и върховенството на правото към Секретариата на Съвета на Европа Джанлука Еспозито, който е на посещение у нас. В разговора участва и ръководителят на отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Фредерик Долт.

По време на срещата беше обсъден конструктивният диалог и ангажираността на страната ни в изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека в групата дела „ОМО Илинден срещу България", съобщиха от прессекретариата на президентството. В разговора участва и ръководителят на отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Фредерик Долт СНИМКА: Прессекретариат на президентството

България е създала необходимите условия за гарантиране правото на сдружаване, като е предприела законодателни, институционални и практически мерки, които улесняват гражданите в регистрацията на сдружения, заяви президентът Илияна Йотова. Тя проследи развитието на темата от 2006 г. до днес и отбеляза интензивния и продължителен контрол от страна на Комитета на министрите.

Президентът изрази очакване за скорошно приключване на наблюдението по изпълнение на решенията предвид положените от страната ни усилия и изпълнените мерки за либерализиране на процеса за регистрация. „Неприемливо е да се обвързват технически изисквания с политически тълкувания", заяви държавният глава.