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Продължава гасенето на пожара в депото за отпадъци край Созопол

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Пожарна Снимка: Архив

Продължава гасенето на пожара в депото за отпадъци край созополското село Равадиново. Огънят възникна вчера, а след бързата намеса на екипите на пожарната в Созопол пламъците бяха овладяни.

 Работата по окончателното потушаване продължава заради повторни възпламенявания на тлеещи отпадъци. На място остават пожарни екипи, техника и служители на оператора на обекта за оползотворяване на отпадъци, съобщава БНТ. 

Действията се координират съвместно с кмета на село Равадиново и екипите на пожарната до пълното овладяване на ситуацията, съобщи кмета на Созопол. 

Още вчера стана ясно, че огънят е възникнал в участък със сепарационна инсталация за неопасни отпадъци и енергиен обект. След локализирането му тлеещите участъци се обработват с тежка техника, за да се предотврати ново разпалване.

Пожарна

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