Разузнаването ще търси агенти в социалните мрежи, пуска и обяви за работа (Обзор)

Голям интерес към организираните студентски стажове в ДАР отчете шефът ѝ Антоан Гечев. Отварят се към младите, обществото и интернет

Държавна агенция “Разузнаване” се отваря към обществото и младите хора, за да намери добри служители, ще търси информация и агенти в социалните мрежи, ще използва нетрадиционни прикрития. Това са трите насоки за следващите 5 г. в работата на институцията, която пази България от външни заплахи, обяви в ресорната парламентарна комисия Антоан Гечев. Той е председател на ДАР от 2021 г., но на 17 юни мандатът му изтече. Правителството предложи на Народното събрание да го избере за още 5 г.

“До 1990 г. ДАР е част от Държавна сигурност и след това разузнавателната дейност е силно ограничена. Използват се човешки източници на информация. Наложил се е метод на традиционни прикрития. Прави се и сега. Но информацията става все по-достъпна - интернет, лесно пътуване, публични медии.

Използването на традиционни прикрития вече има ограничения

От 2 г. опипваме почвата за преминаване на работа чрез използване на нетрадиционни прикрития, доказали своята ефективност в съвремието. Те се използват от всички съвременни служби, по-гъвкави са и по-сигурни за служителите. Дават възможност за добиване на информация по-бързо”, каза Гечев пред депутатите. Но не уточни какво означава “нетрадиционни прикрития” заради спецификата на работата на външното разузнаване.

ДАР ще използва социалните мрежи и виртуалното пространство за оперативна работа, каза още Гечев. Там ще се търсят потенциални агенти, но те ще бъдат старателно проучвани. Така няма да има физически контакт на разведките с агентите им зад граница и у нас. “Това си има рискове и пипаме много внимателно. В интернет има риск да бъдеш подлъган. Но методът не изисква физическо присъствие с пътуване и срещи, ограничени са рисковете за служителите, контактът е бърз”, обяви Гечев.

Третата насока за следващия мандат е добиването на информация от електронни системи и бази данни на обекти, които представляват интерес. Досега тази линия на дейност била пренебрегвана и трябвали хора с подходяща квалификация.

Кадровият проблем в ДАР също беше обсъден. Гечев обяви, че недостигът на хора е 35%. “Проблемът с кадрите е сериозен. Причината е прекалената затвореност на агенцията. Тя е невидима в общественото пространство. Започнахме активни контакти с университети и представяме ДАР пред младите хора. Организираме студентски стажове, към които има голям интерес”, обяви Гечев пред депутатите. С отварянето на ДАР към електронните системи започнали да публикуват обяви за работа в интернет.

Младите хора не предполагали, че могат да работят в разузнаването

Досега били назначавани само препоръчани от вътрешни хора кандидати, но след обстойна проверка.

След отварянето на ДАР към обществото имало кандидати с дипломи и претенции, които обаче били без покритие. Гечев отбеляза проблема със здравословното и психологическото състояние на кандидатите. “Не можем да назначим такъв човек, да го изпратим някъде да действа сам, би било риск”, отбеляза кандидатът за втори мандат начело на разузнаването. Той се представи пред депутатите като безработен, защото в Закона за ДАР няма процедура как се действа при изтекъл мандат, а само при предсрочно прекратяване и временен изпълняващ длъжността. След промените в законите за службите от миналата година председателят на ДАР се избира от парламента по предложение на правителството, а не се назначава с указ на президента. (24часа)