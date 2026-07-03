Издирват две деца в река Струма, братчето им е живо, а бабата и дядото са се удавили

Баба, дядо и двете им внучета са се удавили в река Струма край с. Пастух, община Невестино. Трагедията се е разиграла днес следобед. Възрастните са пристигнали от Кюстендил с трите си внучета на 6, 8 и 11 г, и си направили пикник край реката. Все още не е ясно какво се е случило, но във водите на Струма се озовали петимата. Покрай брега по дъното на реката има тиня и вероятно там са потънали, не са успели да излязат и водата ги е повлекла.

Засега е открито най-малкото внуче, което е живо, но в тежко състояние. Намерени са и телата на бабата и дядото. Издирват се двете деца.

На място са екипи на пожарната, полицията, доброволци. Надеждата е децата да са успели да се измъкнат някъде по течението и да са брега, но засега от тях няма следа.

Близките населени места пуснаха съобщения и апел към всички граждани, местни жители и най-вече към рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението да помогнат в търсенето на децата.

Доброволци обхождат брега. Призовават се всички, които имат лодки и разполагат с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), да се отзоват на помощ на терен.

"Бъдете бдителни: Ако живеете или се намирате в близост до поречието на Струма след с. Пастух, оглеждайте се непрекъснато. Дори да не сте в района, вашето споделяне може да стигне до някой, който в момента е там и може да помогне! Доброволците да действат изключително внимателно, да не предприемат излишни рискове в реката и изцяло да съгласуват действията си със служителите на МВР!", гласи апел в социалните мрежи.