Демерджиев пропуска частния самолет до Дубай, след като Атанасова показа справка от МВР (Обзор)

Вътрешният министър обеща да провери първо Гранична полиция дали е скрила данни, а като завърши проверката за полетите на Делян Пеевски, да даде детайлна информация

Ще информираме партньорските служби, че у нас влизат в система за борба с тероризма за набиране на информация за личния живот на опозиционни лидери, обяви предшественикът му Калин Стоянов, днес депутат от ДПС

Документи, че е летяла на 5 април 2024 г. до Истанбул, но с редовен полет, а не в частен самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски, показа конституционният съдия Десислава Атанасова.

Така турбуленцията колко пъти и с кого е летял политикът, предизвикана в четвъртък от вътрешния министър, вече второ денонощие се надгражда с позиции, въпроси, документи, искания на оставки.

Факт е обаче, че в петък Иван Демерджиев вече не споменава датата 5 април, за която предния ден бе убеден, че бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ е била на път за Дубай. В четвъртък той обяви пред депутатите какви полети е имал през последните години лидерът на ДПС.

Самият Демерджиев ще проверява дали има скрити или манипулирани данни в Гранична полиция, съобщи той в петък, когато отново бе в парламента.

Точно докато говореше пред репотрети в кулоарите, Конституционният съд опроверга вицепремиера и вътрешен министър, като публикува на своя сайт справка от МВР за пътуванията на Атанасова от 5 до 8 април, както и снимки на паспорта ѝ. В тях се вижда, че на въпросната дата тя действително е летяла, но не до Дубай, а до Истанбул, и не с чартър, а с турските авиолинии.

Според изявлението ѝ до медиите през тези 4 дни е била единствено в Турция.

Прилагам посочените документи за обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия и с оглед прекратяване на разпространението на неверни твърдения, спекулации и лъжи в публичното пространство, гласи позицията на Атанасова.

Всъщност леко объркване на датите на пътуванията на конституционния съдия имаше и предния ден - тогава Демерджиев обясни, че Атанасова е летяла “четири дни преди да встъпи в длъжност” на 5 април, но всъщност тя влезе в КС четири месеца по-рано - през януари, и през пролетта вече е докладчик по две дела.

Затова и в петък продължиха исканията за нейната оставка. От “Демократична България”, “Възраждане” и “Продължаваме промяната” излязоха и с делкарация.

От партията, от която тя подава оставка на 22 януари 2024 г. - ГЕРБ, са лаконични: “Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.”

Точно темата за частния живот, адресирана към лидера на ДПС Делян Пеевски, продължи и в петък.

Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България. Моят личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, заяви политикът.

По случая работи ГДБОП, съобщи министър. ДПС пък настояха Демерджиев да даде информация за оперативните работници, ангажирани по случая. Той отказа, но обеща на депутатите още подробности, защото “не става дума за нездраво любопитство”, а за “потенциално възможна търговия с влияние”. Затова вицепремиерът обеща щом МВР приключи работата си, да докладва всички материали на компетентната прокуратура. И даде подробностите: от 2018 г. досега лидерът на ДПС е излитал 227 пъти от летището в София, от които 181 - с частни чартърни полети. В МВР знаят само за един договор, който е за шест двупосочни полета до Истанбул, платен от адвокатско дружество. Цената е 122 880 евро, т.е. по 10 хил. на полет.

При шестте двупосочни полета с авиопревозвача “Хипериън авиейшън” дестинацията е била Истанбул, после - различни държави, обикновено Дубай, Турция и Гърция. От МВР са изпратили запитвания през дирекцията за международно оперативно сътрудничество. Има данни в няколко регистри за пасажерите, но се знае само кой е излетял от тук, а МВР иска да научи дали и кой се е присъединявал в чужбина. От 2018-а са регистрирани съвместни резервации на Пеевски с още 81 души, огласиДемерджиев и тогава спомена имената на Десислава Атанасова и на бизнесмена Александър Сталийски. МВР министърът Иван Демерджиев разказа за пътуванията на Пеевски в четвъртък. Снимка: Велислав Николов

Още в четвъртък депутатът от ДПС Хамид Хамид обяви това за лъжа и призова министъра да се извини. А в петък колегата му от парламентарната група Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, попта как така се ползва база данни, специализирана за противодействие на тероризма.

Въпросните международни регистри са PNR (Passenger Name Record) - резервационните данни на пътниците, които съдържат лична информация като имена, дати на полети, маршрути, багаж, данните за контакт и начина на плащане. Заради премахването на проверките в Шенген ЕС има механизъм за обмен на информацията с цел да се противодейства на трансграничната престъпност и тероризма.

Тази система не може да се използва от всеки за каквото си прецени, използва се за разследвания на престъпления, свързани с тероризъм. Ще уведомим партньорските служби и други европейски институции, тъй като там има много чувствителна информация, която те ежедневно събират, обработват и използват, каза Стоянов.

Той попита кой и на какво право основание е разпоредил тези справки и кой конкретен служител ги е извършил. Отговори поиска от министър Демерджиев и шефовете на ДАНС Станчо Станчев и на ГДБОП Мартин Златков, понеже по случая работи звеното за борба с организираната престъпност. Заради изнесените от министъра данни Стоянов е подал сигнал до и.ф. главен прокурор.

Целият сюжет тръгна по инициатива на управляващите от “Прогресивна България” - Демерджиев беше извикан на изслушване в парламента конкретно по този въпрос.