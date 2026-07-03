Пастрокът на 11-годишната Наталия е живял в село Друмево и е известен там с прякора "Чарли"

Пастрокът на 11-годишната Наталия, която се издирва вече от три дни, е живял в село Друмево и е известен там с прякора "Чарли". Това съобщиха от кметството на селото. Повече от 72 часа продължава издирването момичето от село Константиново. Полицията издирва и нейния пастрок Асен Симеонов, който е с нея, след като я отвел от дома и в нощта срещу 30 юни.

Във връзка с разпространената информация за издирването на 11-годишната Наталия Асенова и 40-годишния Асен Антонов Симеонов, за когото има данни, че е криминално проявен, Ви призоваваме да бъдете особено бдителни. По информация на жители на селото, лицето е познато в с. Друмево с прякора „Чарли" и е пребивавало тук преди години, пише в съобщението.

"Възможно е същият да се появи отново в района на селото. Ако забележите лицето или имате информация за неговото местонахождение, НЕ предприемайте действия сами.

Незабавно подайте сигнал на телефон 112 или се свържете с Кметството", добавят оттам.

От кметството призовават всички жители да бъдат внимателни и да споделят информацията, за да съдействаме за безопасността на детето и на нашата общност.

"Обиколили сме около 1000 кв. км., не давахме много информация за действията ни до сега, за да не може издирваният да се възползва от нея", това заяви пред журналисти в с. Синдел директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски по-рано днес.

Разширяват периметъра към другите села.

При предишни престъпления, за които е бил търсен и по-късно - осъден, Асен се е укривал в пещери край селата и затова сега претърсват подобни места.

По-рано днес беше задействана системата BG Alert в три области - Варна, Бургас и Шумен.

12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.

Машинист е съобщил, че е видял двамата да вървят през поле край село Юнак, но униформените не са ги открили, информацията е пристигнала с час и половина закъснение.

Старши комисар Пировски апелира сигналите да се дават директно на тел. 112, а не на познати и приятели, защото така полицаите я получават късно и трудно могат да реагират.

Момичето е било засечено на камери в селото в нощта на изчезването му.

По думите на Пировски Наталия е вървяла след Асен и го наричала "татко". Това се обяснява с факта, че те са живеели 7 години на семейни начала и Асен се е грижил за Наталия през цялото време.

По случая работят и психолози.

На 1 юли за 11-годишната Наталия беше активирана и Amber alert.

Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна. Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Известието е спешно и призовава всеки с информация да се обади на тел. 112 или да се свърже с ОДМВР - Варна на тел: 052 652 016.

България ползва системата Amber Alert от 2018 година. Основната й цел е информацията за отвлечено или изчезнало дете да достигне до обществото по най-бързия възможен начин. Администратор е дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП. Системата е ползвана 2 пъти. Първият бе през ноември 2022 година. Тогава изчезна Сашко от Перник. Детето е аутист. 12-годишно по онова време, то бе открито след 7 дни в гората край Перник по време на акция за идирването му. Намериха го двама доброволци. Оказа се, че Сашко се загубил, докато си играел с баща си.

В края на декември 2024 година системата бе активирана заради 13-годишният Николай от село Конаре. Момчето е със синдром на Даун. Въпреки пускането на системата и редица претърсвания, детето още е в неизвестност.