Протестиращи срещу кабинета на Радев се събраха в центъра на София (Снимки)

Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София.

Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.

На 27 юни друг протест срещу политиката на кабинета "Радев" блокира за кратко центъра на столицата пред Министерския съвет. Викове "оставка" и "тук не е Москва" се чуваха от протестиращите. СНИМКА: Георги Кюрпанов

На 1 юли правителството прие бюджет за 2026 г. Той беше представен от финансовият министър Гълъб Донев на 24 юни.

Бюджета предвижда нов дълг от общо около 6 млрд. евро. Целта е да се овладее нарастващият дефицит, който според плановете трябва да бъде свален постепенно до 3% от БВП през 2027 г. Приходите са заложени на 49,5 млрд. евро, а разходите – 56,8 млрд. евро, като част от финансирането ще дойде чрез облигации на вътрешния и външния пазар. СНИМКА: Георги Кюрпанов

Сред основните мерки са премахване на автоматични обвързаности на заплати с минималната и средната работна заплата, както и поетапно въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители. Предвижда се повишаване на максималния осигурителен доход, увеличаване на винетките с 30%, разширяване на тол системата и облагане на хазартните печалби. Част от администрацията и системите в МВР и МО ще бъдат засегнати поетапно, като се обещава запазване на нетните доходи чрез компенсиращи механизми.

Правителството залага и на засилен контрол срещу сивата икономика – чрез електронно фактуриране, по-строг мониторинг на електронната търговия и горивния сектор, както и блокиране на нелегални хазартни оператори. Капиталовите разходи възлизат на 9,3 млрд. евро, но около 500 млн. евро проекти с висок корупционен риск няма да бъдат финансирани.