Столична община праща екип за издирване на изчезналите в Струма деца

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Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция", който да се включи в издирвателната операция край река Струма, съобщиха от общината.

Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. От общината добавят, че екипът е отпътувал незабавно след като е получена информация за необходимото съдействие.

"В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда", пишат още оттам.

Столична община добавя, че е в готовност да оказва подкрепа при подобни извънредни ситуации, когато нейният капацитет и експертиза могат да бъдат полезни за спасяването на човешки живот.

По-рано стана ясно, че баба, дядо и двете им внучета са се удавили в река Струма край с. Пастух, община Невестино.

Възрастните са пристигнали от Кюстендил с трите си внучета на 6, 8 и 11 г, и си направили пикник край реката. Все още не е ясно какво се е случило, но във водите на Струма се озовали петимата.

Покрай брега по дъното на реката има тиня и вероятно там са потънали, не са успели да излязат и водата ги е повлекла.

Засега е открито най-малкото внуче, което е живо, но в тежко състояние. Намерени са и телата на бабата и дядото. Издирват се двете деца.

На място са екипи на пожарната, полицията, доброволци. Надеждата е децата да са успели да се измъкнат някъде по течението и да са брега, но засега от тях няма следа.

Близките населени места пуснаха съобщения и апел към всички граждани, местни жители и най-вече към рибарите в района, които познават реката, скритите места и спецификата на течението да помогнат в търсенето на децата.

Доброволци обхождат брега. Призовават се всички, които имат лодки и разполагат с подходяща екипировка (гащеризони, ботуши, лодки, мощни фенери), да се отзоват на помощ на терен.