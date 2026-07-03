Блъснаха полицай на магистрала "Тракия"

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Автомобил е загубил управление при намаляване на скоростта, губи управление. В резултат на това колата ударила полицейски служител.

Униформеният е транспортиран от екип на Спешна помощ- Ямбол, където след преглед е установено, че има повърности - охлузни наранявания в областта на ръката и лицето.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали, съобщава NOVA.

Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. От полицията призовават водачите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители.