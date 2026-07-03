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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23164335 www.24chasa.bg

Блъснаха полицай на магистрала "Тракия"

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Автомобил е загубил управление при намаляване на скоростта, губи управление. В резултат на това колата ударила полицейски служител.

Униформеният е транспортиран от екип на Спешна помощ- Ямбол, където след преглед е установено, че има повърности - охлузни наранявания в областта на ръката и лицето. 

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали, съобщава NOVA

Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. От полицията призовават водачите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители. 

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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