Откриха едно от удавените деца в Струма

Преди минути е било открито тялото на едно от двете удавени деца в Струма в района на село Пастух. Екипите са намерили момиченцето на около 150 метра от мястото, където е влязло във водата.

Издирвателните действия продължават, за да се намери и другото изчезнало във водите на реката дете. На мястото има водолази, полицаи, пожарникари и много доброволци.

Днес на пикник край Струма били 64-годишан баба, 67-годишен дядо и трите им внучета на 6, 8 и 11 години. Двете по-големи деца влезли да се къпят в реката, но течението го завлякло. Бабата и дядото се втурнали да ги спасяват, но също били повлечени от водата. На брега останало само 6-годишното дете, което успяло да стигне до пътя и да разкаже за трагедията на случайно преминаващи с автомобил хора.

Издирвателната акция е започнала към 17:30, около час и половина по-късно бяха открити телата на двамата възрастни, а сега и на едното дете. Въпреки че вече е тъмно, екипите са на място и продължават да издирват децата.