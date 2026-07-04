Водолази ще търсят второто удавено дете в Струма

Водолазна група от София се очаква всеки момент да започне търсенето на второто удавено дете в Струма, съобщи Би Ти Ви.

Другите три тела - на едното дете и на бабата и дядото, бяха открити снощи. Междувременно десетки хора спират по пътя и се опитват да помогнат.

Трагедията се случва вчера следобед. Семейството е било на пикник, децата са се къпели в реката, когато ги е завлякло течение. Започнали са да се давят, възрастните са влезли във водата, за да ги спасят, но и те се давят, разказа Райчо Омерски, директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

6-годишното дете, което е било с тях, е живо и здраво. По думите на Омерски то е травмирано, но е запазило сила на духа, за да съобщи за случващото се.