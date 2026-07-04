Божидар Божанов за това летяла ли е Атанасова с Пеевски до Дубай: Вярвам по-скоро на министър Демерджиев

"По-склонен съм да вярвам на Иван Демерджиев, дава му се информацията от ГДБОП", коментира пред Нова тв съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов за това летяла ли е конституционния съдия Десислава Атанасова с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

"Трябва да видим защо има разминаване в източниците - дали г-жа Атанасова си е взела и билет за граждански полет, но се е прехвърлила на този на Пеевски например", отбеляза Божанов след като бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ показа документи, че е летяла с редовен полет, а не частен, и то до Истанбул, а не до Дубай.

Божанов отбеляза, че не само би било грешно конституционен съдия да лети със санкциониран по Магнитски, а "нито Атанасова, нито Пеевски са декларирали каквото и да е, което може да се класифицира като престъпление".

И допълни: "Ние като политически фигури имаме много по-ниски гаранции за свободата на личния живот, няма какво да се оплаква, че има завишен интерес към личния му живот, а често пъти всъщност личния му живот на пеевски включва злоупотреби със средства".

Божанов уточни, че в сигнала на "Да, България" се търси отговор на това дали Пеевски е договарял в Дубай обществени поръчки, но и на това паралелно кой е пътувал и с какво се финансират тези пътувания.

Той уточни, че докато няма информация за конкретни обществени поръчки, "има индикации и разкази, че е имало разпределение на такива".

"Това сигурно е 20-ия сигнал от 2017 г. досега, може би трябва да върнем и темата за Булгартабак, винаги сме подавали сигнали, когато има информация, още преди месец и нещо говорихме за полетите", каза още Божанов.

"Ние гласувахме за избора на Атанасова - това беше грешка, с публична декларация го признахме", отбеляза още Божанов. И допълни: "Имаше спор по две линии - има ли необходимия стаж и опит, а второ - има ли интегритета. По първия вероятно има заради опита си в народното събрание, но по втория - не, оценката ни беше призната като грешка, Христо Иванов за доста неща пое отговорността и подаде оставка".