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Божидар Божанов за това летяла ли е Атанасова с Пеевски до Дубай: Вярвам по-скоро на министър Демерджиев

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БОЖИДАР БОЖАНОВ Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

"По-склонен съм да вярвам на Иван Демерджиев, дава му се информацията от ГДБОП", коментира пред Нова тв съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов за това летяла ли е конституционния съдия Десислава Атанасова с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай.

"Трябва да видим защо има разминаване в източниците - дали г-жа Атанасова си е взела и билет за граждански полет, но се е прехвърлила на този на Пеевски например", отбеляза Божанов след като бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ показа документи, че е летяла с редовен полет, а не частен, и то до Истанбул, а не до Дубай.

Божанов отбеляза, че не само би било грешно конституционен съдия да лети със санкциониран по Магнитски, а "нито Атанасова, нито Пеевски са декларирали каквото и да е, което може да се класифицира като престъпление".

И допълни: "Ние като политически фигури имаме много по-ниски гаранции за свободата на личния живот, няма какво да се оплаква, че има завишен интерес към личния му живот, а често пъти всъщност личния му живот на пеевски включва злоупотреби със средства".

Божанов уточни, че в сигнала на "Да, България" се търси отговор на това дали Пеевски е договарял в Дубай обществени поръчки, но и на това паралелно кой е пътувал и с какво се финансират тези пътувания.

Той уточни, че докато няма информация за конкретни обществени поръчки, "има индикации и разкази, че е имало разпределение на такива".

"Това сигурно е 20-ия сигнал от 2017 г. досега, може би трябва да върнем и темата за Булгартабак, винаги сме подавали сигнали, когато има информация, още преди месец и нещо говорихме за полетите", каза още Божанов.

"Ние гласувахме за избора на Атанасова - това беше грешка, с публична декларация го признахме", отбеляза още Божанов. И допълни: "Имаше спор по две линии - има ли необходимия стаж и опит, а второ - има ли интегритета. По първия вероятно има заради опита си в народното събрание, но по втория - не, оценката ни беше призната като грешка, Христо Иванов за доста неща пое отговорността и подаде оставка".

БОЖИДАР БОЖАНОВ
Десислава Атанасова при клетвата си като конституционен съдия на на 26 януари 2024 г.
БОЖИДАР БОЖАНОВ
Десислава Атанасова при клетвата си като конституционен съдия на на 26 януари 2024 г.
БОЖИДАР БОЖАНОВ
Десислава Атанасова при клетвата си като конституционен съдия на на 26 януари 2024 г.

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