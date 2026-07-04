Децата до 14 г. ще пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив

Привилегията ще важи и за пенсионерите с настоящ адрес в града

Лансираната преди време от кмета Костадин Димитров идея всички деца до 14 години да пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив вече е разписана в предложение до Общинския съвет и публикувана за обществено обсъждане. Сега правото да се возят безплатно имат само малчуганите до 7 години. Държавата обаче отпуска компенсации на транспортните фирми за всички пътници до 14 години. "Действащата уредба на Община Пловдив по този начин необосновано стеснява кръга на децата с право на безплатна карта в сравнение с обхвата, за който държавата вече осигурява компенсация на превозвачите, и създава определена административна и финансова несъобразност между двата нормативни акта", е записано в предложението на градоначалника.

На този етап, без да плащат, в градските автобуси пътуват пенсионерите с постоянен адрес, ако идеята на кмета бъде одобрена, привилегията ще важи и за възрастните с настояща регистрация в Пловдив.

Хората и от двете категории с право на безплатно пътуване обаче ще трябва да си извадят карти.