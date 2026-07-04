Реконструкцията на "Рогошко шосе" в Пловдив навлезе в последния си етап

Подменят водопровода и канализацията, после - нов асфалт

Реконструкцията на "Рогошко шосе" в територията на Община Пловдив вече е на финалната права, работи се по последния етап.

Кметът Костадин Димитров проследи на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопровод и канализация, съобщават от градската управа. По време на изпълнението на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка.

„Работата е мащабна, но целта е ясна – по-сигурна и по-надеждна пътна връзка. "Рогошко шосе" е една от входно-изходните артерии на Пловдив и затова държим реконструкцията да бъде изпълнена качествено. След като приключихме първия етап, сега работим в урбанизираната част, където освен нов път изграждаме и изцяло нова подземна инфраструктура, тротоари и осветление. Това е инвестиция, която ще подобри безопасността, ще улесни придвижването и ще служи на пловдивчани десетилетия напред", коментира Костадин Димитров.

Паралелно се извършва и пълна подмяна на уличното осветление – старите стълбове и натриеви лампи се заменят с енергийно ефективни LED тела, изграждат се нови шахти и дъждоприемни съоръжения, кабелни трасета и пренареждане на електрозахранващата мрежа, където това е необходимо.

Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация без спиране на движението.

Първите два етапа от реконструкцията, които вече са завършени, обхващат участъка от границата с Община „Марица" до района на траурен парк „Север", включително укрепването на моста над река Пясъчник.