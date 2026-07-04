62-годишен иска да учи компютърно инженерство в Пловдивския университет

Момиче на 17 е най-младият кандидат-студент

62-годишен мъж е най-възрастният кандидат-студент в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", неговото желание е да учи компютърно и индустриално инженерство в базата на Физико-технологичния факултет в Смолян. На другия полюс е девойка, родена в самото начало на 2009 г., за която приоритет са специалности от Филологическия факултет – „Лингвистика с бизнес администрация" и „Лингвистика с маркетинг", както и английски с още един чужд език.

7221 души са кандидатствали за обучение в Пловдивския университет за предстоящата учебна година, съобщават от висшето училище. Броят на желаещите, който не включва подалите документи във филиала на ПУ в Смолян, е по-голям в сравнение с лятото на 2025 г. Повече са кандидатствалите по интернет. Очаква се в края на кампанията университетът да приеме над 4200 от кандидатите.

Като първо желание най-много хора са посочили специалността „Право" – 656. Следват задочното обучение по предучилищна и начална училищна педагогика и по психология, но в редовна форма. Националната сигурност и психологията попадат в челната десетка на първите желания и в задочната си форма заедно с редовното обучение по маркетинг и английска филология.

Тази година 2620 са кандидат-студентите от Пловдив и областта, 760 – от Пазарджик, почти 600 – от Хасково, значителен брой са от Кърджали, Смолян и Бургас. За Пловдивския университет са подали документи общо 264 души от София и областта.

Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли, а записването ще е между 8 и 10 юли.