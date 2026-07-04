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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23165735 www.24chasa.bg

Зам.-министър Якимов: С 238 мерки намаляваме административна тежест за повече инвестиции

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Красимир Якимов, зам.-министър на иновациите и растежа. СНИМКА: Йордан Симеонов

Предприятия, които инвестират дългосрочно, създават устойчиви работни места и реинвестират във високи технологии, са в основата на икономическите политики, които правителството провежда. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в официалното откриване на нови производствени мощности и административна сграда в Михалково.

Той акцентира върху усилията на правителството за намаляване на административната тежест, по-бързото административно обслужване и по-добрата координация между институциите в полза на бизнеса и гражданите. Припомни, че само за няколко седмици са предприети конкретни мерки, сред които консолидирането на инвестиционната политика на страната под ръководството на министър-председателя и с координацията на вицепремиера, посочват от пресцентъра на министерството.

Якимов отбеляза още, че е създадено централно координационно звено за стратегическите инвестиции, което ще подобри взаимодействието между институциите. Освен това са идентифицирани 238 мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на инвестиционната среда.

В заключение Красимир Якимов подчерта, че всички предприети действия имат една обща цел – изграждането на по-предвидима, по-конкурентна и по-ефективна икономическа среда, която стимулира инвестициите и устойчивия растеж във всички региони на страната.

Красимир Якимов, зам.-министър на иновациите и растежа. СНИМКА: Йордан Симеонов

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