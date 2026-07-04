Издирват с термокамери и дрон изчезналата Наталия, с пастрока си се движели нощем

Включиха термокамери и термодрон в издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, която вече 5-и ден е в неизвестност. Момичето тръгнало от дома си с бившия партньор на майка си 40-годишния Асен Симеонов след заплаха, че пастрокът ще убие майката.

Доброволци и полиция претърсват района между селата Нова Шипка и Величково, западно от Синдел в общините Долни Чифлик и Дългопол, предаде БНТ. Следа, че Асен и Наталия са нощували в този район, насочва издирването в тази посока.

В издирвателните действия се използват термокамери, термодрон и джипове, тъй като двамата се придвижват предимно нощно време. Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията. Снимка: Надежда Алексиева

Асен се е грижил за момичето повече от 7 години, тъй като е живял с майката на семейни начала.

Записи на камери в райони, през които двамата минават, показват, че детето е добре. Не е принуждавано насила да го следва и върви плътно зад пастрока си.

От полицията апелират всеки, който забележи мъжа и детето, да се обади на тел.112 и да не предприема опити да ги спре, тъй като Асен може да прояви агресия. Той има опит в укриването.

Издирването продължава и в село Синдел. Хората се надяват да има някаква следа и всички са предупредени за двамата.