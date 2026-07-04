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Издирват с термокамери и дрон изчезналата Наталия, с пастрока си се движели нощем

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11-годишна Наталия Асенова

Включиха термокамери и термодрон в издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново, която вече 5-и ден е в неизвестност.  Момичето тръгнало от дома си с бившия партньор на майка си 40-годишния Асен Симеонов след заплаха, че пастрокът ще убие майката. 

Доброволци и полиция претърсват района между селата Нова Шипка и Величково, западно от Синдел в общините Долни Чифлик и Дългопол, предаде БНТ. Следа, че Асен и Наталия са нощували в този район, насочва издирването в тази посока.

В издирвателните действия се използват термокамери, термодрон и джипове, тъй като двамата се придвижват предимно нощно време.

Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията.
Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията. Снимка: Надежда Алексиева

Асен се е грижил за момичето повече от 7 години, тъй като е живял с майката на семейни начала.

Записи на камери в райони, през които двамата минават, показват, че детето е добре. Не е принуждавано насила да го следва и върви плътно зад пастрока си.

От полицията апелират всеки, който забележи мъжа и детето, да се обади на тел.112 и да не предприема опити да ги спре, тъй като Асен може да прояви агресия. Той има опит в укриването.

Издирването продължава и в село Синдел. Хората се надяват да има някаква следа и всички са предупредени за двамата.

11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията.
Разширяват периметъра на издирване на 11-годишната Наталия и пастрока й Асен Симеонов Кадър: БНТ
С кучета търсят следи от момичето и пастрока й Кадър: БНТ
11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията.
Разширяват периметъра на издирване на 11-годишната Наталия и пастрока й Асен Симеонов Кадър: БНТ
С кучета търсят следи от момичето и пастрока й Кадър: БНТ
11-годишна Наталия Асенова
Търсенето продължава, доброволци също помагат на полицията.
Разширяват периметъра на издирване на 11-годишната Наталия и пастрока й Асен Симеонов Кадър: БНТ
С кучета търсят следи от момичето и пастрока й Кадър: БНТ

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