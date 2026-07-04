Мъж от асеновградско село удря майка си и крещи: Ще те убия!

Нападателят е осъждан и преди, но вече е реабилитиран

Мъж от асеновградското село Тополово договори условна присъда за насилие и закани за убийство към майка му. На 27 март т. той я ударил в дясната подбедрица, броени дни по-късно - на 1 април, й посегнал отново - този път в лицето и разранил устните й. При втората проява на агресия крещял по жената: "Ще те убия", заканил се да умъртви и близките им, които живеят в Германия.

Наказанието и за двете престъпления е година и половина условно с изпитателен срок от 36 месеца. Споразумението с прокуратурата на нападателя, който е осъждан и преди, но вече е реабилитиран, е одобрено от Районния съд в Асеновград.