Питон изпълзя до детска площадка в Стара Загора

Сигнал за змия вдигна на крак общинските служби в Стара Загора през изминалата нощ. Около 1:00 часа на дежурния телефон на общината е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка.

По първоначална информация влечугото било описано като жълт смок. На място се отзовал Данко Стоев, който установил, че всъщност става въпрос за питон. Змията е била уловена и прибрана безопасно.

По-късно със Стоев се свързал собственикът на влечугото, който по това време бил извън града. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето ще извършат проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на питона и как той е попаднал в района на детската площадка, съобщава Нова телевизия.