ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Споделени игри" помагат на деца в риск да спортув...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23166470 www.24chasa.bg

Питон изпълзя до детска площадка в Стара Загора

3992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Питон СНИМКА: Pixabay

Сигнал за змия вдигна на крак общинските служби в Стара Загора през изминалата нощ. Около 1:00 часа на дежурния телефон на общината е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка.

По първоначална информация влечугото било описано като жълт смок. На място се отзовал Данко Стоев, който установил, че всъщност става въпрос за питон. Змията е била уловена и прибрана безопасно.

По-късно със Стоев се свързал собственикът на влечугото, който по това време бил извън града. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето ще извършат проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на питона и как той е попаднал в района на детската площадка, съобщава Нова телевизия.

Питон СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Повече качество на разумни цени по Черноморието, моля!