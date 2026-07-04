Бивши министри и депутати от НДСВ откупиха и върнаха в двореца "Врана" историческа гарнитура на Цар Борис III

За рождения ден на цар Симеон II знакови лица от НДСВ събраха пари и му подариха специално реставриран комплект от маса, столове и канапе, които са принадлежали на неговия баща, цар Борис III. Те представиха подаръка пред царя на прием в двореца "Врана" на 1 юли.

Жестът беше по идея на бившата депутатка в 39-ото Народно събрание Антонина Бонева.

"На рождения ден на цар Борис III - 30 януари, видях обява за продажба на гарнитура, принадлежала на Негово Величество. Беше обявено, че е закупена по онова време от адвокат Павлов, който бил свекър на жената, която я е обявила за продажба. Тогава ми дойде идеята да се съберем хората от НДСВ и да я подарим на Ваше Величество за Вашия рожден ден", заяви депутатката по време на приема.

Мебелите, които НДСВ подари на Симеон Втори вече са част от колекцията към музея на двореца "Врана" СНИМКА: ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА

Пред Симеон II и съпругата му Царица Маргарита тя обясни, че помолила семейството, което продава комплекта от мебели, да спре продажбата, за да могат представителите от НДСВ да го откупят от тях.

"Сметнах, че е най-справедливо гарнитурата да бъде върната на царското семейство. Всички, които бяха помолени, се отзоваха, за да съберем парите и да я закупим", разказа Бонева.

Представителите на НДСВ заплатили и за реставрацията на мебелировката, за да може тя да бъде в оригинален вид и да бъде изложена сред останалите експонати в двореца "Врана", който сега е музей и е отворен за посещения чрез лицензирани туроператори.

Депутатката Антонина Бонева представя на Симеон Втори подаръка. СНИМКА: ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА

Царят им благодари за подаръка и заяви, че с Царицата са приятно изненадани. Срещата премина в непринудена обстановка с приятелски разговори и забавни спомени

Сред присъствалите на приема по случай 89-ия рожден ден на Симеон II бяха още бившият министър на образованието Даниел Вълчев и съпругата му Милена, бившата министърка по европейските въпроси Гергана Паси, бившият външен министър Соломон Паси, бившата министърка на икономиката Лилия Шулева, бившата министърка на труда и социалната политика Христина Христова, бившият министър на икономиката Николай Василев, бившият председател на парламента и служебен премиер Огнян Герджиков, бившият управител на БНБ Иван Искров и др.

Симеон II е роден на 16 юни 1937 г.