Бивши министри и депутати от НДСВ откупиха и върнаха в двореца "Врана" историческа гарнитура на Цар Борис III

За рождения ден на цар Симеон II знакови лица от НДСВ събраха пари и му подариха специално реставриран комплект от маса, столове и канапе, които са принадлежали на неговия баща, цар Борис III. Те представиха подаръка пред царя на прием в двореца "Врана" на 1 юли.
Жестът беше по идея на бившата депутатка в 39-ото Народно събрание Антонина Бонева.
"На рождения ден на цар Борис III - 30 януари, видях обява за продажба на гарнитура, принадлежала на Негово Величество. Беше обявено, че е закупена по онова време от адвокат Павлов, който бил свекър на жената, която я е обявила за продажба. Тогава ми дойде идеята да се съберем хората от НДСВ и да я подарим на Ваше Величество за Вашия рожден ден", заяви депутатката по време на приема.
Пред Симеон II и съпругата му Царица Маргарита тя обясни, че помолила семейството, което продава комплекта от мебели, да спре продажбата, за да могат представителите от НДСВ да го откупят от тях.
"Сметнах, че е най-справедливо гарнитурата да бъде върната на царското семейство. Всички, които бяха помолени, се отзоваха, за да съберем парите и да я закупим", разказа Бонева.
Представителите на НДСВ заплатили и за реставрацията на мебелировката, за да може тя да бъде в оригинален вид и да бъде изложена сред останалите експонати в двореца "Врана", който сега е музей и е отворен за посещения чрез лицензирани туроператори.
Царят им благодари за подаръка и заяви, че с Царицата са приятно изненадани. Срещата премина в непринудена обстановка с приятелски разговори и забавни спомени
Сред присъствалите на приема по случай 89-ия рожден ден на Симеон II бяха още бившият министър на образованието Даниел Вълчев и съпругата му Милена, бившата министърка по европейските въпроси Гергана Паси, бившият външен министър Соломон Паси, бившата министърка на икономиката Лилия Шулева, бившата министърка на труда и социалната политика Христина Христова, бившият министър на икономиката Николай Василев, бившият председател на парламента и служебен премиер Огнян Герджиков, бившият управител на БНБ Иван Искров и др.
Симеон II е роден на 16 юни 1937 г.