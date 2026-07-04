Румен Радев събра министри и депутати на закрита среща в Сандански

Близо 200 депутати, премиерът Румен Радев, министри и партийни активисти на "Прогресивна България" се събраха на двудневна среща в Сандански. Мащабният форум се провежда в "Интерхотел Сандански".

Гостите започнаха да пристигат още в петък вечерта в курортния град. За техен късмет, трафикът през Кресненското дефиле, който традиционно в петък следобед в посока към Кулата е засилен и се образуват километрични колони, този път бе нормален и не се наложи на депутати и министри да висят с часове в задръствания. По информация на наши източници единствено външният министър Велислава Петрова-Чамова не е нощувала в хотела, а при родителите си, които живеят в Сандански.

Съвещанието започна в 9 ч. и целият актив стриктно спази програмата, като всички бяха в залата минути преди началото. Националната среща бе закрита за журналисти, засега не се предвиждат и изявления за медиите извън залата. Ще се обсъждат резултатите от работата на правителството, основните приоритети и задачите пред новосформираната партия.

Курортният град е любимо място за партийни съвещания. Допреди няколко години там редовно имаше сбирки на ГЕРБ с участието на тогавашния премиер Бойко Борисов, министри и депутати. Те традиционно се събираха в Парк-хотел "Пирин", собственост на починалия бизнесмен Стефан Шарлопов, а медиите бяха поканени в залата, за да слушат изказванията.

През последната година обаче ГЕРБ смениха локацията и Националната младежка академия се проведе през ноември 2025 г. в голф-комплекса край Разлог.