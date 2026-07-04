Музеят с тематични беседи за Освобождението на Търново на 7 юли

С две тематични беседи „149 години свободно Търново" Регионалният исторически музей в старата столица ще отбележи 7 юли – деня в който градът е освободен от османското владичество.

Безплатните беседи за всички жители и гости на града са в 10 ч. и 14 ч. във вторник, в музей "Възраждане и Учредително събрание". Екскурзоводи на групите ще са Камелия Раданова и Камелия Генова, посочват от музея.

Освобождението на Търново е един от стратегически важните моменти в началния етап на Руско-турската освободителна война. То връща свободата на старата българска столица, но и отваря рътя на руската армия към проходите на Стара планина. След успешното преминаване на Дунав при Свищов предният отряд на ген. Йосиф Гурко се насочва на юг към Търново. Местните го посрещат със звън на църковни камбани, хляб и сол, и сълзи от радост. През годините по едноименната улица "Гурко" са правени възстановки на паметното събитие.