Националната младежка филхармония открива съпътстващата програма на "Сцена на вековете"

Със симфоничен концерт на Националната младежка филхармония в Летния театър на Велико Търново стартира съпътстващата програма на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете" 2026. Събитието е на 8 юли, сряда, от 20 ч. с вход свободен.

Проектът Национална младежка филхармония е вдъхновен от спонтанната идея на Столина Добрева, директор на Национално музикално училище „Любомир Пипков" – София, да обедини и представи изявени възпитаници на училищата по изкуствата към Министерството на културата.Срещата на млади творци от различни градове и поколения е предпоставка за създаване на професионални и приятелски връзки между тях, както и на нов тип сътрудничество между училищата по изкуствата в страната.

Програмата включва произведения от композитори – патрони на училищата сред които Веселин Стоянов, Добри Христов, Панчо Владигеров, Панайот Пипков и Любомир Пипков, за да подчертае приемствеността между традиция и съвременност, посочват от екипа. Проектът е замислен като мащабна платформа, чийто сериозен потенциал и устойчивост гарантират успеха и развитието му в перспектива.

В състава на Национална младежка филхармония, под диригентството на маестро Славил Димитров ще се изявят млади музиканти от Национално музикално училище „Любомир Пипков" – София, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" – Русе, Национално училище по изкуствата „Добри Христов" – Варна, Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" – Пловдив, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков" – Плевен, Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова" – Стара Загора, и Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров" – Бургас.

Още два концерта в Летния театър на Старата столица ще предложи съпътстващата програма на „Сцена на вековете" 2026. На 31 юли музикалният проект „Queen at the Symphony" ще представи перфектната симбиоза между рок енергия и оркестровата класа на Симфониета – Шумен, а на 11 август е концертът на Михаил Йосифов и Симфониета Враца „Jazz Standards".

„Сцена на вековете" е най-дългогодишният фестивал на открито за опера и балет в страната, чието начало на крепостта Царевец е поставено през 1985 г. Организира се от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов". Културният форум е носител на престижния лейбъл „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа" 2019-2020 и платформата на Европейската фестивална асоциация. През 2026-та в афиша на фестивала има 15 заглавия – опера, балет, оперета, симфонични концерти разпределени в три програми на три сцени.