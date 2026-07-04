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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23166940 www.24chasa.bg

Илия Лазаров е новият председател на СДС

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Илия Лазаров

Досегашният главен секретар на СДС и евродепутат Илия Лазаров е новият председател на партията.  Той беше избран на днешната Национална отчетно-изборна конференция, съобщиха от СДС. 

Гласувани са и четирима зам.-председатели - досегашният председател Румен Христов, председателят на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов и председателят на СДС-Варна Янко Станев. Главен секретар става Миглена Горанова.

Националната конференция излезе с политическа декларация и най-важна цел - обща кандидатура и спечелване на президентските избори от демократичната общност.

"Няма демократична общност, в която СДС не участва, пише в декларацията. Няма шанс за спечелването на президентските избори без съвместните усилия на всички политически сили в тази общност, включително ГЕРБ и СДС. Другото би било просто участие заради самото участие и победа за левицата", се казва в декларацията.

Сините виждат в президентските избори  "исторически шанс пред българската демократична общност да се обединим и да отвърнем на доверието на избирателите си със зрели политически действия". Призовават за обща кандидатура за президент и вицепрезидент от всички демократични партии.

Илия Лазаров

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