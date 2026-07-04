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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23166960 www.24chasa.bg

Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас и още един служител

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Арест СНИМКА: Пиксабей

Изпълнителният директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството са привлечени като обвиняеми, съобщи  БНТ, позовавайки се на източници  от прокуратурата в Бургас.

Според държавното обвинение срещу директора на дружеството в Бургас е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, а срещу другия служител – за помагачество.

Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник от прокуратурата да дадат повече подробности по разследването и акцията на ГДБОП във ВиК – Бургас, проведена в петък. В понеделник ще се гледат мерките за неотклонение и на двамата обвиняеми.

Арест СНИМКА: Пиксабей

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