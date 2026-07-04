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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23167199 www.24chasa.bg

Близо 50 трабанта пърпорят на фест в Рибарица

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Румънско кабрио бе сред атрактивните трабанти във Велико Търново Снимка: Дима Максимова

Близо 50 ретро возила се включиха в 14-ото издание на „Трабант фест" в тетевенското курортно село Рибарица.

Сред атракциите беше и колекцията на организатора Вълчо Стаменовски, която включва освен състезателни екземпляри, и тематично преоборудвани трабанти – полицейски, пожарникарски и линейка. Погледите на ценителите на марката привличаше и „Трабант 600" от 1963 г., предаде БТА.

Сред експонатите бяха вартбурзи, москвичи, жигулита и лади.

Преди началото на същинската надпревара автомобилите бяха оценявани от жури в конкурс за автентичност. По-смелите участници се впуснаха и в състезание по майсторско управление на трабант – до 600 кубика и над 600 кубика, както и в драг съревнование.

След края на събитието бяха поднесени венци и цветя на паметника на войводата Георги Бенковски.

Клубният календар на любителите на трабанти традиционно се открива във Велико Търново в средата на март, преди празника на старата столица. За феста пристигат фенове на марката от Германия, Румъния, Гърция.

Румънско кабрио бе сред атрактивните трабанти във Велико Търново

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