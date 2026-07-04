Смяна в ръководството на ВиК холдинга

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков е предприел промяна в ръководството на „Български ВиК Холдинг". Според публикувани документи в Търговския регистър дружеството преминава от двустепенна към едностепенна форма на управление, назначен е и нов Съвет на директорите, а изпълнителният директор Ирена Георгиева е освободена от поста.

Георгиева е съпруга на бившия председател на ДАНС Деньо Денев. За извършените промени Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е публикувало официална информация.

„Български ВиК Холдинг" обединява 27 водоснабдителни дружества, в които държавата притежава между 51% и 100% от капитала. Значителна част от тези дружества са във финансово затруднение, а през последните години холдингът предоставя кредити на водните оператори с финансови проблеми.

Според последния финансов отчет към края на 2025 г. дружеството разполага с налични средства в размер на 455 млн. лева. В същото време очакваните кредитни загуби възлизат на 565 млн. лева, тъй като част от водните оператори не успяват да обслужват отпуснатите им заеми.

Вместо досегашните осем членове на Надзорния и Управителния съвет, холдингът вече ще се управлява от петчленен Съвет на директорите. Според експерти във ВиК сектора тази структура позволява по-голяма оперативност и по-гъвкаво управление, пише Mediapool. Новото ръководство е назначено временно до провеждането на конкурс, а промените все още не са вписани в Търговския регистър.

За изпълнителен директор е избран Венелин Денчев Шъков като представител на държавата. Той е на 42 години, инженер с пълна проектантска правоспособност по водно строителство и професионален опит в Столична община и различни държавни институции. В периода 2008–2016 г. е управител и едноличен собственик на „Пролинк груп" ЕООД.

Шъков е бил кандидат за народен представител от Реформаторския блок в 24 МИР – София на парламентарните избори през 2013 г. По време на кабинета на акад. Николай Денков е бил член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания за периода от 31 август 2023 г. до 9 февруари 2024 г.

За председател на Съвета на директорите е назначен Пламен Цветков Манолов като независим член. Малко преди това той беше освободен като изпълнителен директор на „Национална спортна база" от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Манолов ръководеше дружеството близо десет години, през които натрупаната загуба на компанията достигна около 30 млн. лева. При освобождаването му министър Керязов заяви, че не е удовлетворен от управлението на спортните обекти и обяви намерение за ревизия на договорите с наемателите.

Манолов вече е бил част от управлението на „Български ВиК Холдинг" по времето, когато Иван Шишков беше служебен министър на регионалното развитие в кабинета на Гълъб Донев.

Пламен Манолов е член и на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Завършил е право и има магистърска степен по „Маркетинг и мениджмънт" от Университета за национално и световно стопанство.

Като независим член в Съвета на директорите е назначен и бившият министър на околната среда и водите Манол Трифонов Генов. Той е на 66 години и има професионален опит във ВиК сектора като бивш изпълнителен директор на „ВиК – Пловдив".

В състава на новия директорски борд влиза и Любомир Бойков Бонев като представител на държавата. Той е на 49 години, инженер по образование и бивш народен представител от БСП. В момента е управител на „Индустриална и логистична зона – Перник" ЕАД.

Петият член на Съвета на директорите е адвокатът Явор Владимиров Стойчев, който също представлява държавата. Той е на 37 години и участва в управлението на няколко дружества, сред които „Прима лекс консулт", „Стойчев счетоводни услуги", „Стар Джобс" и „Сълюшънс 2026". Професионалната му дейност е свързана основно с недвижимите имоти, а той е натоварен и с вписването на новото ръководство на „Български ВиК Холдинг" в Търговския регистър.