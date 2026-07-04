Окончателно: 6 мес. условно за пловдивчанина, затиснал котка с крак, докато питбулът му я хапе до смърт

Таньо Яковлиев отричаше престъплението, трупът на животното не бил открит

6 месеца условно с изпитателен срок е присъдата на пловдивчанина Таньо Яковлиев, чийто питбул уби улична котка на 12 ноември 2023, а докато кучето я хапело, той натискал с крак нападнатото животно, за да не може да избяга. Решението за това е на Окръжния съд в Пловдив и е окончателно.

Питбулът нападнал котката на кръстовището на улиците "Кап. Райчо" и "Леонардо да Винчи" в центъра на града пред очите на много хора. "Чухме жена да крещи на някой, след което видяхме човека. Кучето му хапеше едно коте, а той го беше настъпил", разказа пред първата инстанция Гергана Донева, която се разхождала с приятеля си и децата им в района. Яковлиев обаче отричаше да е извършил престъплението, твърдеше, че се опитал да разтърве двете животни и дори, че котката е жива, защото я е виждал няколко пъти след това. Друга свидетелка на случилото се обаче потвърди смъртта на нахапаното животно. "На котката ѝ течеше кръв от устата, от носа, хрипаше. Виждала съм умиращи животни, тя агонизираше", обясни през сълзи Теодора Желязкова.

И двете съдебни инстанции намират, че Яковлиев е виновен в жестокост към животното, въпреки възраженията на адвоката на подсъдимия. "Заключението на ветеринарномедицинската експертиза, че животното е изпитвало болки и страдания, не е абстрактно предположение, както твърди защитата, а се базира на характера, степента и мястото на уврежданията, които се

наблюдават по животното, съпоставени с професионално и житейски придобитите познания на вещото лице за функционирането на тялото на едно гръбначно животно и последиците, най-вече възможността за оцеляване при такива наранявания", е записано в мотивите на Окръжния съд, с което произнесеното от първата инстанция условно наказание е потвърдено.