Окончателно: 6 мес. условно за пловдивчанина, затиснал котка с крак, докато питбулът му я хапе до смърт

Таньо Яковлиев отричаше престъплението, трупът на животното не бил открит
6 месеца условно с изпитателен срок е присъдата на пловдивчанина Таньо Яковлиев, чийто питбул уби улична котка на 12 ноември 2023, а докато кучето я хапело, той натискал с крак нападнатото животно, за да не може да избяга. Решението за това е на Окръжния съд в Пловдив и е окончателно.
Питбулът нападнал котката на кръстовището на улиците "Кап. Райчо" и "Леонардо да Винчи" в центъра на града пред очите на много хора. "Чухме жена да крещи на някой, след което видяхме човека. Кучето му хапеше едно коте, а той го беше настъпил", разказа пред първата инстанция Гергана Донева, която се разхождала с приятеля си и децата им в района. Яковлиев обаче отричаше да е извършил престъплението, твърдеше, че се опитал да разтърве двете животни и дори, че котката е жива, защото я е виждал няколко пъти след това. Друга свидетелка на случилото се обаче потвърди смъртта на нахапаното животно. "На котката ѝ течеше кръв от устата, от носа, хрипаше. Виждала съм умиращи животни, тя агонизираше", обясни през сълзи Теодора Желязкова.
И двете съдебни инстанции намират, че Яковлиев е виновен в жестокост към животното, въпреки възраженията на адвоката на подсъдимия. "Заключението на ветеринарномедицинската експертиза, че животното е изпитвало болки и страдания, не е абстрактно предположение, както твърди защитата, а се базира на характера, степента и мястото на уврежданията, които се
наблюдават по животното, съпоставени с професионално и житейски придобитите познания на вещото лице за функционирането на тялото на едно гръбначно животно и последиците, най-вече възможността за оцеляване при такива наранявания", е записано в мотивите на Окръжния съд, с което произнесеното от първата инстанция условно наказание е потвърдено.