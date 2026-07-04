Румен Христов: Би било брaтоубийствено с Илия Лазаров да сме един срещу друг

По едно и също време издигнаха кандидатурите ни с Илия Лазаров, Би било братоубийствено да се явим един срещу друг. В този смисъл реших да се откажа. Това заяви Румен Христов от СДС пред NOVA NEWS.

Днес досегашният главен секретар на СДС и евродепутат Илия Лазаров стана новият председател на партията. Той беше избран на Националната отчетно-изборна конференция.

Гласувани бяха и четирима зам.-председатели - досегашният председател Румен Христов, председателят на СДС-София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабаиванов и председателят на СДС-Варна Янко Станев. Главен секретар става Миглена Горанова.

"Осем години председател е сериозно време. В този смисъл решихме да подкрепим друг колега. Оставам заместник-председател, защото имам опита, а и за мен СДС е кауза", добави Христов.

"Според моето лично мнение, ще е грешка СДС да се яви сама на президентски избори. Аз съм се явявал на подобни избори, гласовете, които събрахме бяха малко под 70 хил., така че не виждам смисъл", отговори той на въпрос за предстоящите президентски избори.

"Леко съм смутен, че тази кандидатура беше поставена на масата без да се проведе диалог", каза той за възможността бившия служебен премиер Андрей Гюров да бъде кандидат заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Ние дълго време работихме с колегите от ГЕРБ. Там коалицията е на идеологическа основа. Ние сме много близки едни до други.", каза още той.

"Ние заявихме категорично и продължаваме да го заявяваме - ще бъдем конструктивна, а не креслива коалиция. Колегите от "Прогресивна България" имат 100 дни толеранс от нас", каза още Христов.