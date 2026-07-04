Илия Лазаров: СДС е готова да обсъди подкрепа на Даниел Вълчев за президент

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Новият председател на СДС Илия Лазаров заяви, че партията е готова да обсъди подкрепа за евентуална кандидатура на юриста Даниел Вълчев за президент.

„Той е уважаван юрист, с когото сме работили заедно. Имам най-добри чувства към него и ако не е чисто партиен кандидат, ние в СДС ще обсъдим неговата кандидатура", каза Лазаров пред NOVA NEWS.

По думите му десните политически сили трябва да издигнат общ кандидат за държавен глава, ако искат да бъдат реален фактор в предстоящите президентски избори. Според него президентът Илияна Йотова вероятно ще се кандидатира за държавен глава и ще бъде сериозен опонент.

Лазаров коментира и бъдещето на СДС след избирането си за председател, като увери, че не се очакват промени в политическия курс на партията. Той подчерта, че настоящата политика на СДС е изграждана съвместно с предишния лидер Румен Христов.

„Затова с встъпването ми в длъжност не очаквайте големи сътресения", заяви Лазаров.

По думите му отношенията с ГЕРБ остават непроменени.

„Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ в рамките на 52-рото Народно събрание и продължаваме да бъдем в една коалиция", каза лидерът на СДС.

Лазаров коментира и участието на СДС в предишното управление, като призна, че съвместната работа с БСП е била трудна.

„Въпреки че бяхме заедно с БСП, ние имаме сериозни идеологически различия. Но влязохме в тази коалиция, за да влезе България в Шенген и да стане част от еврозоната", заяви той.

По отношение на позицията на Румен Радев срещу част от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил, лидерът на СДС предупреди, че подобни действия могат да имат обратен ефект.

„Когато се налагат санкции срещу руския патриарх, се създава впечатление, че западният свят води битка срещу Руската православна църква. По този начин вършим огромна услуга на руската пропаганда. Това е грешен ход", заяви той.