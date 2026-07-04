Николай Найденов: Само през последните месеци са пуснати поръчки на ВСС за милиони евро

България е първа в ЕС по бюджет на съдебната власт. Висшият съдебен съвет е този, който трябва да приоритизира разходите си, защото само през последните месеци са пуснати поръчки за милиони евро. Миналия месец беше пусната поръчка за 1,6 млн. евро за поддръжка на информационна система, която не работи. Ние проверяваме поръчки, които смятаме за съмнителни. Има и поръчки на 7-цифрени стойности. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред БНТ.

"Думите за съкращения на 2000 съдебни служители не знам от къде дойдоха, но такова нещо няма", добави той.

"Считам, че с текущото дисциплинарно производство, което е образувано срещу Емилия Русинова, тя не бива дори да присъства в съдебната сграда, защото може дори с лични контакти да окаже влияние", заяви Найденов. В четвъртък той поиска шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова да бъде отстранена от поста си.

"Всеки един магистрат трябва да е изцяло прозрачен в своите действия", каза още Найденов.

"Много се надявам, че Висшия съдебен съвет (ВСС) не работи с услуги. Аз не искам услуга от тях, а да си вършат работа", добави той.

"Фактът, че членовете на ВСС останаха толкова дълго на позициите си, се отрази негативно на тях и на доверието в тяхната легитимност", коментира той.

"Промяната в закона за съдебната власт не е съдебна реформа. Това са действия, които е трябвало да бъдат извършени преди много време. Истинските промени тепърва предстоят. Ще се постараем вечните съдебни работници да отстъпят назад", заяви министърът.

"Ние не сме забранили на никого да номинира лица от парламентарната квота. Но все пак, говорейки и за обществени квоти, да не забравяме Конституцията", призова Найденов.

"С новия закон за КПК ние караме магистратите да декларират свои пътувания, принадлежности към тайни общества и ложи, както и всякакви зависимости", заяви още той.

"Един конституционен съдия трябва да има такова поведение в обществото, каквото се очаква от него", отговори Найденов на въпрос за твърденията, че конституционният съдия Десислава Атанасова летяла с лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Същите тези, които я избраха, са тези, които сега искат нейната оставка", добави той.