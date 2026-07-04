Мотоциклетистът, блъснал жена в Асеновград, нарушавал правилата на пътя и след смъртта й

На пътя нямало никакви препятствия, но Васил Ангелушев не управлявал с нужното внимание и не видял пешеходката

34-годишният Васил Ангелушев, който на 23 май м. г. блъсна с мотоциклета си пешеходката Оксана Ужиканова в Асеновград и на 6 юни тя почина, е допускал нарушения на пътя и след инцидента. Това става ясно от мотивите към присъдата му от 3 години условно с изпитателен срок от 4 години и 6 месеца и 54 месеца без книжка, произнесена от окръжните магистрати в Пловдив.

В деня на катастрофата Ангелушев се движел с около 40 км/час по ул. "Александър Стамболийски", жената пресичала на 30 м от пешеходна пътека, той не я видял и я блъснал. Ужиканова паднала и ударила главата си в бордюра на тротоара, смъртта й впоследствие се дължи на получената при това тежката черепно-мозъчна травма. Ангелушев се обадил на телефон 112 и казал: "Тя изскочи пред мотора ми!"

Анализирайки случилото се, съдебният състав отчита, че на пътя не е имало никакви препятствия и единствената причина водачът да не види пешеходката е фактът, че не е управлявал с необходимото внимание. И се спира и на другите му нарушения на пътя, сред които и превишение на разрешената скорост. "Това сочи на недостатъчно отговорно и недисциплинирано поведение като водач на пътно превозно средство, и то при положение че такова негово поведение вече е било довело до изключително сериозен резултат – смъртта на пострадалата", е записано в мотивите.

Съставът отчита и съпричиняване от страна на пешеходката, защото е пресичала неправилно.

Както "24 часа" вече писа, размерът на наказанието може да бъде оспорен пред Апелативния съд.