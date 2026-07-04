Откараха пострадалия турист при инцидента с джет в Ахелой за лечение в Израел

17-годишният израелски гражданин Ноа, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион край Ахелой, беше транспортиран в родината си за по-нататъшно лечение. Това стана в събота вечерта, след като по настояване на семейството му в Бургас пристигна специализиран медицински екип от Израел.

Младежът получи тежка черепно-мозъчна травма, след като надуваем плот, теглен от джет, се удари в скали. В продължение на четири дни той беше настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас, където лекарите успяха да стабилизират състоянието му.

Родителите на Ноа изразиха благодарност към медицинския екип за положените грижи и професионализма, благодарение на които синът им е могъл да бъде транспортиран със самолет. Те отказаха да коментират разследването срещу водача на джета и евентуалните съдебни процедури, като заявиха единствено, че са щастливи, че момчето е оцеляло, съобщава NOVA.

Очаква се още тази вечер тийнейджърът да бъде приет в болница в Тел Авив, където ще продължи лечението и възстановяването си.

Вчера поморийският районен съд пусна по домашен арест 55-годишния бизнесмен Иван Сивов, който управлява джета в Ахелой при нещастния инцидент. Магистратите счетоха, че няма опасност той да се укрие, а в подкрепа на това, защитата му заяви, че той е неосъждан и има ангажимент за търговски обект на ивицата в курортното градче.

"Съжалявам, пожелавам на момчето бързо да оздравее", промълви пред съдиите Иван Сивов. Той е водачът на фаталния джет, който дърпаше дивана с израелските туристи. При рязък завой на връщане към брега от атракциона изпадна 17-годишен турист от Израел и се удари тежко в подводни камъни в морето.

"Малшанс или неволна грешка", така определи случилото се с младежа Иван Сивов. Според свидетел на случилото се в понеделник, той е карал джета с 30-40 км/ч и за да предизвика по-голям адреналин, е направил рязък завой на прибиране към брега. Тогава едно от момчетата изхвърчало и се ударило тежко на близките камъни.

Според обвинението, което поиска по-тежка мярка, а именно "задържане под стража", Сивов не е имал разрешително да кара джет с атракцион.