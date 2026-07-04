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Намериха тялото и на второто дете, удавено в река Струма

Тони Маскръчка

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Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка

Второто удавено дете в река Струма край село Пастух бе открито преди минути, съобщиха от ОДМВР Кюстендил. Момченцето бе намерено 25 часа по-късно след трагичния инцидент, при който в петък следобед се удавиха баба му, дядо му и сестричката му. Детето е открито недалеч от мястото, където четиримата са влезли в реката. 

Открито е от гмуркачи в Кюстендил. Намерили са го Стоян Стоянов - пожарникар от районната служба в Кюстендил, и доброволците Малин Попов и Любослав Ковачки също от Кюстендил. Двамата вчера са заявили желание да се заявят в издирвателната акция, като са обяснили, че имат уменията да се гмуркат и да проверяват водоеми.

Случаят е предаден на окръжната прокуратура, добавиха от полицията.  

Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка
Открито е тялото и на второто дете, удавено в река Струма СНИМКА: Тони Маскръчка

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