Оставиха в ареста партийната касиерка, измамила 25 души за 809 хиляди евро

Гинка Борисова остава в ареста, реши Софийският районен съд. 39-годишната жена беше задържана, защото, представяйки се за касиерка на партия, е убедила десетки хора да изтеглят кредити за 809 хиляди евро.

Схемата действала от септември 2020 година. Жената се възползвала от това, че е касиерка на партия. Обещавала на хората, че ще ги одобрят по програма за еврофондове. Първо обаче трябвало да изтеглят кредит. Колкото по-голяма била сумата, толкова повече пари щели да вземат от еврофондовете. След като хората вземели дълга, давали на жената парите на ръка. Тя им обещавала, че няма да се налага да връщат кредитите, разказа вчера шефът на СДВР Николай Пелтеков.

Измамите са над 45, но се очаква броят им да нарасне. Рекордната сума, която 39-годишната жена взела от един човек, е 125 хиляди евро. При ареста й не са открити пари, каза Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура.

По неофициална информация арестуваната жена се казва Гинка Борисова. Тя е била уволнена от партията, за която работела, преди месеци.

Съдът реши, че ако е на свобода, Борисова може да извърши и друго престъпление, съобщи БНТ. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.