Шофьор се блъсна в билборд с цените на бензиностанция край Велико Търново

Зрелищна катастрофа е станала тази вечер на главния път Велико Търново-Варна край разклона за село Малки Чифлик. Автомобил, който е пътувал в посока Велико Търново, се е забил в билборд с цените на крайпътната бензиностанция и буквално го е срутил. Възрастна пътничка е откарана за преглед в спешното отделение на болницата във Велико Търново. По първоначални данни няма тежки травми, но е оставена за наблюдение в лечебното заведение.

Водачът е на 47 г от Троян и вероятно му е прилошало. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Произшествието е обработено по административен ред, съобщиха за "24 часа" от полицията.