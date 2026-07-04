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Шофьор се блъсна в билборд с цените на бензиностанция край Велико Търново

Дима Максимова

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Катастрофата е станала на източния вход на Велико Търново. Снимка: I see you КАТ Велико Търново/ Александра Вермеер

Зрелищна катастрофа е станала тази вечер на главния път Велико Търново-Варна край разклона за село Малки Чифлик. Автомобил, който е пътувал в посока Велико Търново, се е забил в билборд с цените на крайпътната бензиностанция и буквално го е срутил. Възрастна  пътничка е откарана за преглед в спешното отделение на болницата във Велико Търново. По първоначални данни няма тежки травми, но е оставена за наблюдение в лечебното заведение. 

Водачът е на 47 г от Троян и вероятно му е прилошало. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Произшествието е обработено по административен ред, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Катастрофата е станала на източния вход на Велико Търново. Снимка: I see you КАТ Велико Търново/ Александра Вермеер

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