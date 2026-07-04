Англия иска да й предадем обвинен в изнасилване мъж от Първомайско, може да лежи до живот

Ще решават за екстрадицията му, когато Обединеното кралство даде гаранции, че при присъда ще лежи у нас

Доживотен затвор заплашва Емрах Ферад от първомайското село Езерово, обвинен в изнасилване във Великобритания. Кралството е поискало от България да му изпрати 38-годишния мъж, а Окръжният съд в Пловдив потвърди като първа инстанция европейската заповед за арест.

Обвиненията, повдигнати на Ферад, са за престъпления, за които се твърди, че са извършени през октомври и ноември 2019 г. Освен за изнасилване на една жена, той е привлечен към наказателна отговорност за опит за същото престъпление над друга, сексуално посегателство и воайорство. За най-тежкото престъпление според британския закон от 2003 г. максималното възможно наказание е доживотен затвор.

Адвокатката на Емрах Ферад Ясенка Шигарминова настоя от апелативните магистрати да изискат от чуждата страна гаранции, че при евентуално осъждане той ще бъде върнат да лежи у нас. Магистратите се съгласиха, че няма как да допуснат екстрадиция в противен случай, и отложиха заседанието, като очакват отговор до 8 юли. "Искането е недостатъчно прецизно с оглед получаването на уверение, че не само може да преразгледа наложеното наказание, но и допълнително да гарантират евентуално връщането на лицето", каза председателят на състава Иван Ранчев.